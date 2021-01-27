تونس تسجل 2026 بفيروس كورونا

سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 83 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.