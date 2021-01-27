إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 36,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 591 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,629,817 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 56,799 حالةً.