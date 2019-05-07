10 فوائد صحية مذهلة للصيام

يساعد الصيام على اكتساب فوائد صحية عديدة، إن تم تطبيقها بالشكل الصحيح، فالصيام ممارسة صحية فعّالة، وله فوائد مذهلة، وهذه أبرز 10 فوائد:

1 - الصيام يعزز إزالة السموم

2 - يعمل على راحة الجهاز الهضمي

3 - يساعد على علاج الالتهابات

4 - يساعد على خفض مستويات السكر في الدم

5 - يساعد على زيادة حرق الدهون

6 - مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم

7 - يحفز على خسارة الوزن

8 - يعزز العادات الغذائية الصحية

9 - يعزز الجهاز المناعي

10 - يساعد على التغلب على مشاكل التدخين