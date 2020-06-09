اكتشاف أجسام مضادة لكوفيد19 لدى أكثر من نصف سكان بيرغامو بإيطاليا
آخر تحديث GMT04:43:42
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

اكتشاف أجسام مضادة لكوفيد-19 لدى أكثر من نصف سكان بيرغامو بإيطاليا

العرب اليوم -

العرب اليوم - اكتشاف أجسام مضادة لكوفيد-19 لدى أكثر من نصف سكان بيرغامو بإيطاليا

فيروس كورونا
روما - العرب اليوم

أعلنت السلطات الصحية في مدينة بيرغامو شمال إيطاليا، أن الفحوصات كشفت وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا، لدى أكثر من نصف سكان المدينة.

وتشير نتائج الفحوصات إلى أن بين 9965 شخصا من سكان بيرغامو أخذت منهم عينات الدم خلال الفترة بين 23 أبريل و3 يونيو، تم اكتشاف الأجسام المضادة لدى 57% منهم.

وأكدت السلطات أن الفحوص جرت على نطاق واسع للحد الكافي لتعتبر نتائجها دليلا موثوقا به على عدد المصابين في المدينة.

وجدير بالذكر أن مدينة بيرغامو بشمال إيطاليا كانت من بين المدن الأكثر تضررا جراء وباء فيروس كورونا، حيث ازداد معدل الوفيات بنسبة 568% في مارس الماضي، بالمقارنة مع المعدلات الطبيعية للوفيات في هذه المدينة المسجلة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

المصدر: رويترز

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اكتشاف أجسام مضادة لكوفيد19 لدى أكثر من نصف سكان بيرغامو بإيطاليا اكتشاف أجسام مضادة لكوفيد19 لدى أكثر من نصف سكان بيرغامو بإيطاليا



أخبار ذات صلة

GMT 19:35 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

الصحة الجزائرية تعلن عن 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الصحة الجزائرية تعلن عن 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 11:40 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

وفاة و102 إصابة بكورونا في 24 ساعة في إسبانيا
العرب اليوم - وفاة و102 إصابة بكورونا في 24 ساعة في إسبانيا

GMT 23:08 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

العراق يسجل 1268 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - العراق يسجل 1268 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

GMT 14:48 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

منظمة الصحة تصدر إرشادات بشأن وضع الكمامات
العرب اليوم - منظمة الصحة تصدر إرشادات بشأن وضع الكمامات

GMT 14:39 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

"كوفيد-19" الوفيات تصل إلى 9595 في بلجيكا
العرب اليوم - "كوفيد-19" الوفيات تصل إلى 9595 في بلجيكا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

جمعت بين الأسلوب الملكي الراقي مع لمسات مِن العصرية

أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا بـ"التنانير الميدي" في مناسباتها الرسمية

مدريد - العرب اليوم

جمعنا لكِ أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا بالتنانير الميدي التي اعتمدتها في مناسباتها الرسمية المختلفة لتستوحي منها أفكارا مميزة تجمعين بها بين الأسلوب الملكي الراقي مع لمسات من العصرية، لا سيما أن الملكة ليتيزيا دائما تنوعت في إطلالاتها من ناحية الألوان وطريقة التنسيق وخياراتها غالباً ما تكون مناسبة لمختلف النساء. واعتمدت الملكة ليتيزيا موديلات تنانير ميدي متنوعة إن كان من ناحية قصاتها أو ألوانها أو حتى الأقمشة المصنوعة منها، حيث اختارت منها التصاميم الرسمية والتصاميم الأكثر العصرية وبعض القصّات التي اعتمدتها كانت ضيقة وبعضها الآخر واسعة وأو كلوش. وشاهدنا في التنورة الجلد الميدي، أو في التنورة المصنوعة من التول الناعمة أو من الحرير المعرق أو حتى في التنانير ذات الأقمشة القطنية، وقد نسقتها بأساليب جمعت فيها بين الأناقة و...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:22 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

حقائب جلدية باللون الأسود تناسب أغلب ألوان الملابس
العرب اليوم - حقائب جلدية باللون الأسود تناسب أغلب ألوان الملابس

GMT 01:22 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

اتجاه جديد لتمضية العطلات بعد إلغاء السفر منها المشي وسط الطبيعة
العرب اليوم - اتجاه جديد لتمضية العطلات بعد إلغاء السفر منها المشي وسط الطبيعة

GMT 02:19 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

6 أسرار مُهمّة وحيل في عالم الديكور الداخلي لحياة جميلة ومميَّزة
العرب اليوم - 6 أسرار مُهمّة وحيل في عالم الديكور الداخلي لحياة جميلة ومميَّزة

GMT 02:56 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

بوريس جونسون يُحذر المحتجين في بريطانيا من مهاجمة الشرطة
العرب اليوم - بوريس جونسون يُحذر المحتجين في بريطانيا من مهاجمة الشرطة

GMT 01:36 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

معلومات جديدة عن نجاح إعلاميات سوريات بعد تحرير الرقة
العرب اليوم - معلومات جديدة عن نجاح إعلاميات سوريات بعد تحرير الرقة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:42 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع
العرب اليوم - الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 23:42 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع
العرب اليوم - الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

GMT 12:47 2014 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس

إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان
العرب اليوم - إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 11:56 2020 السبت ,23 أيار / مايو

بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة
العرب اليوم - بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 01:51 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية
العرب اليوم - أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية

GMT 12:47 2014 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس

إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان
العرب اليوم - إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان

GMT 00:24 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه
العرب اليوم - عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه

GMT 11:56 2020 السبت ,23 أيار / مايو

بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة
العرب اليوم - بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة

GMT 03:28 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن
العرب اليوم - التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن

GMT 01:51 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية
العرب اليوم - أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية

GMT 23:07 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان
العرب اليوم - حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان

GMT 00:24 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه
العرب اليوم - عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه

GMT 03:02 2016 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مراجعة شاملة لسيارة "تسلا" الكهربائية الحديثة وأهم مميَزاتها
العرب اليوم - مراجعة شاملة لسيارة "تسلا" الكهربائية الحديثة وأهم مميَزاتها

GMT 03:28 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن
العرب اليوم - التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن

GMT 02:02 2015 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

محمد نور يظهر مع حليمة بولند .. والأخيرة: ترقبوا كشف حقيقة المنشطات
العرب اليوم - محمد نور يظهر مع حليمة بولند .. والأخيرة: ترقبوا كشف حقيقة المنشطات

GMT 23:07 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان
العرب اليوم - حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان

GMT 02:16 2017 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

ذوبان الجليد في القطب الشمالي يحوّل المحيطات إلى مقابر
العرب اليوم - ذوبان الجليد في القطب الشمالي يحوّل المحيطات إلى مقابر

GMT 03:02 2016 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مراجعة شاملة لسيارة "تسلا" الكهربائية الحديثة وأهم مميَزاتها
العرب اليوم - مراجعة شاملة لسيارة "تسلا" الكهربائية الحديثة وأهم مميَزاتها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab