مصر تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , و56 حالة وفاة خلال الـ24 الساعاة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 139471 حالة . وأوضحت الصحة المصرية في بيان أن مجموع حالات الشفاء بلغ 112826 حالة, فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 7687 حالة .