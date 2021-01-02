الأردن تكتشف 3 حالات لمصابين بفيروس كورونا المتحور

اكتشفت الأردن عن ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا. وأوضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبعهما من قبل فرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.