مصر تسجل 368 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس تسجيل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، مقارنة مع 365 إصابة و12 وفاة في اليوم السابق وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى الخميس هو 114 ألفا و475 حالة، من ضمنها 102268 حالة تماثلت للشفاء و6596 حالة وفاة يذكر أن السلطات الصحية المختصة في مصر، حذرت من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، على خلفية الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات.

المصدر: رويترز