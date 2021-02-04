البرازيل تسجل 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بكورونا الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 227563، فيما عدد الإصابات 9339420.وحصدت جائحة كورونا في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 600 ألف شخص منذ بدء انتشار الفيروس في العالم في كانون الأول 2019.