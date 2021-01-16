إصابات كورونا في القارة الأفريقية تتجاوز الثلاثة ملايين إصابة

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة الأفريقية بلغ 3,176,784 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 76,752 حالةً. وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضرراً بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.