تونس تسجل 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 76 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 180 ألفا و 90 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5 آلاف و 692 وفاة.