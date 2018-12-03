البن يساعد في الوقاية من الاكتئاب وتخفيف أعراض الربو

البن أو القهوة هو من المشروبات التي تحسن المزاج وتساعد على الإستيقاظ والنشاط ومن فوائد القهوة:

1-للقهوة فوائد كبيرة ابتداءاً من الاكتئاب، مشاكل القلب، السكر، الباركنسون ،بأمراض الكبد، سرطان القولون و البروستات.

2-من فوائد القهوة تخفيف أعراض الربو، زيادة التركيز واليقظة.

3-القهوة تحتوي على ألف مركّب آخر بالإضافة للكافيين، و يُعتقد بأن لبعض هذه المركبات تأثير ايجابي على الصحة بمعنى آخر، أن الفائدة التي نحصل عليها من القهوة ليست من الكافيين فقط.

4-القهوة والبن من اهم المشروبات المنتشرة فى العالم والتى يفضلها الكثير في الصباح او اثناء العمل او حتى اثناء ساعات الاسترخاء ، الا ان للقهوة العربية مذاق اخر معروف ومطلوب على مستوى العالم واهم البلدان المنتجة للقهوة العربية هى بلاد اليمن ، يتم صنع القهوة من ثمار شجرة البن واشهر انواع اشجار البن هما كافيا كانيفورا ، وكافيا ارابيكا

5- تحتوى القهوة على مادة العفص وهى مادة تعمل على الحد من تشكيل الرواسب ، كما تعمل على اعاقة نمو بكتريا المكورات العقدية والتى تكون مفيده للأسنان وتحافظ عليها.

6- فوائد شرب القهوة الصباحية ينشط الكافيين الموجود في القهوة الذهن والذاكرة ولكـن إذا زادت نسبته في الجسم فسيكون له تأثير على النخاع الشوكي و يؤدي الى حصول التشنجات.

7-: تعمل القهوة على تقليل حجم الاوعية الدموية وبالتالى عند بداية احساس الانسان بالصداع فإذا تناول كوب من القهوة فيتجنب تطور الصداع الى صداع شديد .

8-كما تعمل القهوة كمضاد للاكتئاب خاصة عند النساء

9- تسكن القهوة الآلام و الدليل على ذلك أنها استخدمت في صناعةالأدوية المخففة للألم.

10- تحتوى القهوة على مضادات الاكسدة وبالتالى فانها تعمل على محاربة الذرات الحرة التى تعمل على اظهار علامات تقدم السن واظهار اثار الشيخوخة

11-تعد القهوة مصدر غني بالمواد المضادة للتأكسد والتي تقلل بدورها من آثار المواد التي تضر الجسم وتعمل كذلك على الوقاية من بعض الأمراض يوسع الكافيين الشرايين مما يزيد من الاوعية الدموية لعضلة القلب وهذا ينعكس على تنشيط ضربات القلب وقوة دفع الدم.

12- اشاد بعض الرياضيين فى تاثيرها على ادائهم الرياضى خاصة اذا كانت ساعات النوم التى حصلوا عليها غير كافيه

13- للقهوة قدرة على الحد من الشهية المفرطة و تقاوم النعاس ونزلات البرد والربو .

14- تحتوى القهوة على مادة Praxanthine والتى لها تاثير قوى ضد السرطان وتليف الكبد فهى تعمل على ابطاء نمو الخلايا السرطانية ومواجهة تليف خلايا الكبد

15- إستخدام مادة الكافيين الموجودة بكثرة بين حبوبها، سيكون له النتيجة الأفضل لجمالنا ولصحة الشعر ونعومته وسرعة نموه.