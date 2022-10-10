وزارة الصحة المصرية تنفي انتشار فيروس شلل الأطفال بالمحافظات
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وزارة الصحة المصرية تنفي انتشار فيروس شلل الأطفال بالمحافظات

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العرب اليوم - وزارة الصحة المصرية تنفي انتشار فيروس شلل الأطفال بالمحافظات

وزارة الصحة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

نفت وزارة الصحة المصرية انتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، وأكدت خلو مياه الصرف الصحي منه. وقالت الوزارة إنه لا صحة لانتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية. وأضافت أن الرسالة الصوتية المتداولة ليس لها أساس من الصحة ولم يتم رصد أي حالات مصابة بشلل الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية.  وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006". وأردفت بالقول: "مصر لديها نظام قوي من برنامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض". وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم تنفيذه من حملات تطعيم شلل الأطفال خلال الـ 5 سنوات الماضية بلغ 9 حملات، منها 3 حملات خلال عام 2021. وتطلق وزارة الصحة المصرية حملات قومية ومحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به الوزارة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

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وزارة الصحة المصرية تنفي انتشار فيروس شلل الأطفال بالمحافظات وزارة الصحة المصرية تنفي انتشار فيروس شلل الأطفال بالمحافظات



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