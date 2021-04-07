البرازيل تسجل 4195 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس عن تسجيل 4195 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، فضلا عن 86979 إصابة مؤكدة.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 13 مليونا و100580 إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 336947 ​​​.