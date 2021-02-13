العلماء يعكفون على إنتاج لقاح ليكون جاهزًا عندما تضرب العالم أوبئة أخرى
آخر تحديث GMT02:39:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

العلماء يعكفون على إنتاج لقاح ليكون جاهزًا عندما تضرب العالم أوبئة أخرى

العرب اليوم -

العرب اليوم - العلماء يعكفون على إنتاج لقاح ليكون جاهزًا عندما تضرب العالم أوبئة أخرى

فيروس كورونا
واشنطن ـ العرب اليوم

يعكف العلماء من الآن على إنتاج لقاح ليكون جاهزا عندما تضرب العالم أوبئة أخرى من فصيلة كورونا، بحسب تقرير لشبكة سي بي أس الأميركية.وقال التقرير نقلا عن باحثين أنه كان من المحتمل ألا يكون الأمر كذلك فيما يخص وباء كورونا, حيث إنه من الناحية النظرية، كان من الممكن أن يكون هناك لقاح ضد COVID-19 جاهزًا للانطلاق عندما تم تحديد SARS-CoV-2"" في فبراير 2020 باعتباره حينها فيروس كورونا الجديد, وهو الفيروس الذي يقتل الآلاف حول العالم والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في ووهان، الصين.وبرغم أنه فات الأوان لقول ذلك، يؤكد الباحثون أنه لم يفت الأوان بعد للحصول على لقاحات جاهزة لأوبئة فيروس كورونا في المستقبل -وهو الأمر الذي يعمل عليه الباحثون.

وقال البروفيسور مايكل هوتون، مدير معهد لي كا شينغ للفيروسات التطبيقية في جامعة ألبرتا، "لقد كان لدينا وباءان من فيروس كورونا السارس في غضون أقل من 20 عامًا, لذلك هناك احتمال كبير بأن نحصل على سلالة ثالثة من فيروس كورونا ذي الصلة".وأضاف هوتون "نحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل من الآن." وبحسب الباحثين، يمكن أن يوجد مثل هذا الفيروس التاجي بالفعل في الحيوانات، مثل الخفافيش، ثم يقفز إلى البشر، وربما عبر كائنات أخرى. بدلاً من ذلك، يمكن أن تظهر سلالات فيروس كورونا الجديد من الجائحة الحالية في وقت أقرب.

ووفقا لهم، فإن فيروس كورونا المعروف علمياً بـ "SARS-CoV-2" بدأ في التطور بالفعل، حيث تظهر المتغيرات الجديدة بخصائص مختلفة قليلاً، مثل قابلية الانتقال العالية كما أن بعض اللقاحات المطورة ضد السلالة الأصلية ليست فعالة ضد بعض المتغيرات الجديدة.ولتحقيق هذا الهدف يعمل العلماء بالفعل على استراتيجيتين رئيسيتين على الأقل: الأولى تقوم على فهرسة فيروسات كورونا الحيوانية، في محاولة للتنبؤ بالخصائص التي تجعلها من المحتمل أن تصيب البشر، ومحاولة التنبؤ بالشكل الذي ستبدو عليه عندما تقفز إلى البشر، وإنشاء "بنك" للعديد من اللقاحات لهذا الاحتمال.

فيما تهدف الاستراتيجية الثانية إلى ابتكار لقاح عالمي لفيروس كورونا، أو لقاح شامل لفيروس كورونا، يحمي من سلالات مختلفة متعددة.وبالنسبة للاستراتيجية الأولى، فإن العثور على فيروسات كورونا الحيوانية هو الخطوة الأولى، حيث تعد الخفافيش مكانًا جيدًا للبدء، ويُعتقد أنها أصل كل من فيروسات السارس.ومع ذلك، فهي تعيش في كهوف لا يمكن الوصول إليها بسهولة، كما أن الطيران الليلي يجعل من الصعب التقاطهم.في هذا الصدد، جمع بيرتون ليم مساعد أمين علم الثدييات في متحف أونتاريو الملكي، الخفافيش من المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وفيتنام.وأضاف ليمو، الذي يعمل مع باحثي جامعة ويسترن لإنشاء بنك للقاحات فيروس الخفافيش: “كان على أن أزحف على يدي وركبتي وعلى بطني للدخول إلى الكهوف... عبرت الشقوق حيث ألقي عليها ضوء المصباح ولا أستطيع رؤية القاع."

وتابع ليم: "مقابل كل خفاش تم جمعه منذ عام 198، تم أخذ عينات الأنسجة وتجميدها -ما يقرب من 15000 نوع من 400 نوع في 30 دولة."في عينات الأنسجة تلك، سيبحث علماء الأحياء الدقيقة في جامعة ويسترن، عن قطيرات صغيرة من الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا المختبئ في مجموعة ضخمة من المواد الجينية من الخفافيش. ولاختبار أي منها يشكل أكبر خطر في إصابة البشر، سيستخدم الباحثون معلوماته الجينية لإنشاء "فيروسات كاذبة" ومعرفة أي منها يمكنه الوصول إلى الخلايا الحيوانية والبشرية وسيكون صنع لقاحات ضد تلك التي يمكن أن تكون أولوية. في هذه الاستراتيجية، يحاول بعض الباحثين التوصل إلى لقاح واحد يعمل ضد مجموعة متنوعة من فيروسات كورونا المختلفة.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في محاولة توليد مناعة ليس فقط ضد "بروتين سبايك"، الذي يعتبر فريدًا لكل نوع من أنواع فيروس كورونا، ولكن للبروتينات الأخرى التي تبدو متشابهة في العديد من فيروسات كورونا المختلفة، وهذا ما يحاول رودريك سلافسيف وفريقه من جامعة واترلو وشركة Mediphage Bioceuticals القيام به.في هذا السياق، قال سلافسيف "سيؤدي هذا حقًا إلى استجابة أكثر ديمومة، ليس فقط ضد متغيرات السارس، ولكن في مواجهة أي نوع آخر من فيروسات السارس المحتملة في المستقبل". ويعد الحمض النووي الذي يعمل عليه أولئك الباحثين، والذي يخضع حاليًا لاختبارات على الحيوانات، موجهاِ رسميًا إلى COVID-19 -لكنه يستخدم نهجًا مختلفًا عن اللقاحات الموجودة بالفعل في السوق، حيث سيشمل الحمض النووي ليس فقط لبروتين السنبلة، ولكن أيضًا لبروتينات الغلاف والغشاء التي تشكل الجزء الخارجي من الفيروس، وسوف يولد "جسيمًا شبيهًا بالفيروس" يتضمن البروتينات الثلاثة: السنبلة، والغلاف، والغشاء.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العلماء يعكفون على إنتاج لقاح ليكون جاهزًا عندما تضرب العالم أوبئة أخرى العلماء يعكفون على إنتاج لقاح ليكون جاهزًا عندما تضرب العالم أوبئة أخرى



أخبار ذات صلة

GMT 02:13 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

مصادر تؤكد أن بريطانيا تتطلع لتخفيف قيود كورونا
العرب اليوم - مصادر تؤكد أن بريطانيا تتطلع لتخفيف قيود كورونا

GMT 23:42 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

"الصحة العالمية" تؤكد هناك حاجة ملحة لمواجهة تعاطي التبغ بين النساء في أوروبا
العرب اليوم - "الصحة العالمية" تؤكد هناك حاجة ملحة لمواجهة تعاطي التبغ بين النساء في أوروبا

GMT 01:15 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

بايدن يؤكد أن كل الأميركيين سيحصلون على اللقاح قبل نيسان المقبل
العرب اليوم - بايدن يؤكد أن كل الأميركيين سيحصلون على اللقاح قبل نيسان المقبل

GMT 09:51 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

روسيا تسجل أكثر من 550 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
العرب اليوم - روسيا تسجل أكثر من 550 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

GMT 01:57 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

إرشادات جديدة في الولايات المتحدة للوقاية من كورونا
العرب اليوم - إرشادات جديدة في الولايات المتحدة للوقاية من كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالة مميزة لسيرين عبد النور في الحلقة الأخيرة من "إنت مين"

بيروت - العرب اليوم

على مدى حلقات برنامج "أنت مين the masked singer" خطفت إطلالة سيرين عبد النور الأنظار بأناقتها وأبهرتنا في كل أسبوع، وفي حلقة الختام جاء تتويج إطلالة سيرين عبد النور بفستان ساحر حمل توقيع المصمم زهير مراد.فماذا في تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور في الحلقة الأخيرة من برنامج "أنت مين the masked singer"، كما سنجول على كل إطلالات سيرين عبد النور في البرنامج.الفستان من مجموعة مجموعة Pre-Fall 2020 وقد تميّز بالشق الجانبي والقصة الـ v neckفي حلقة الختام، تألقت النجمة سيرين عبد النور بفستان طويل باللون الأزرق الميتاليكي من تصميم زهير مراد من مجموعة Pre-Fall 2020، ويصل سعر إطلالة سيرين عبد النور إلى 6225 دولاراً. وقد وقّع المصمم أكثر من إطلالة لها في الموسم الأول من البرنامج. تميّزت إطلالة سيرين عبد النور الأنيقة، بفستان من دون أكمام، تميّز بالفتحة الجانبية ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:22 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

تنسيق إطلالات راقية باللون البيج مستوحاة من عروض أزياء ربيع 2021
العرب اليوم - تنسيق إطلالات راقية باللون البيج مستوحاة من عروض أزياء ربيع 2021

GMT 03:28 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

"واحة العين" تحصد جائزة كبرى بين متنزهات العالم
العرب اليوم - "واحة العين" تحصد جائزة كبرى بين متنزهات العالم

GMT 10:41 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

تصاميم أجمل كوشات أعراس مستوحاة من حفلات زفاف عربية
العرب اليوم - تصاميم أجمل كوشات أعراس مستوحاة من حفلات زفاف عربية

GMT 02:14 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

كيربي يؤكد أن إيران تعد عامل "عدم استقرار" في المنطقة
العرب اليوم - كيربي يؤكد أن إيران تعد عامل "عدم استقرار" في المنطقة

GMT 04:01 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

طوني خليفة يؤكد أن قاتل كنجو حاول استغلال الإعلام اللبناني
العرب اليوم - طوني خليفة يؤكد أن قاتل كنجو حاول استغلال الإعلام اللبناني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:46 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

إيلون ماسك يعبر عن أسفه بشأن انفجار نموذج مركبة المريخ بسبب أخطاء المحرك
العرب اليوم - إيلون ماسك يعبر عن أسفه بشأن انفجار نموذج مركبة المريخ بسبب أخطاء المحرك

GMT 23:58 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

جوجل تسير على خطى أبل وتستعد لطرح ميزة مكافحة التتبع على أندرويد
العرب اليوم - جوجل تسير على خطى أبل وتستعد لطرح ميزة مكافحة التتبع على أندرويد

GMT 23:53 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

مايكروسوفت تلغي تثبيت متصفح Edge القديم من أجهزة ويندوز في 13 أبريل
العرب اليوم - مايكروسوفت تلغي تثبيت متصفح Edge القديم من أجهزة ويندوز في 13 أبريل

GMT 23:42 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

ناسا تكشف عن خريطة أشجار القمر على الأرض
العرب اليوم - ناسا تكشف عن خريطة أشجار القمر على الأرض

GMT 23:38 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

أبل تطور كابل شحن غير قابل للتلف
العرب اليوم - أبل تطور كابل شحن غير قابل للتلف

GMT 03:18 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

تعرف على أفضل السيارات الهجينة الموفرة في الوقود 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل السيارات الهجينة الموفرة في الوقود 2021

GMT 04:24 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

الكاظمي يدعو إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط لدعم الإصلاح الاقتصادي
العرب اليوم - الكاظمي يدعو إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط لدعم الإصلاح الاقتصادي

GMT 02:42 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

6 معالم سياحية في برايتون ننصح بزيارتها في 2021
العرب اليوم - 6 معالم سياحية في برايتون ننصح بزيارتها في 2021

GMT 09:58 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

صور مسربة تكشف أحدث هواتف " سامسونج " ومواصفاته المذهلة
العرب اليوم - صور مسربة تكشف أحدث هواتف " سامسونج " ومواصفاته المذهلة

GMT 04:35 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط ويثير الجدل في "ناسا"
العرب اليوم - طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط ويثير الجدل في "ناسا"

GMT 20:03 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية
العرب اليوم - احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية

GMT 09:55 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

رواد فيس بوك يطالبون بمعرفة سبب تسجيل خروجهم على الشبكة والشركة ترد
العرب اليوم - رواد فيس بوك يطالبون بمعرفة سبب تسجيل خروجهم على الشبكة والشركة ترد

GMT 23:40 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ "أمازون"
العرب اليوم - بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ "أمازون"

GMT 02:49 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

جبل "اللوز الساحر"لوحة طبيعية خلابة تكسوها الثلوج
العرب اليوم - جبل "اللوز الساحر"لوحة طبيعية خلابة تكسوها الثلوج

GMT 04:45 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

كشف سر ظاهرة البرق المقلوب الغامض الغريبة
العرب اليوم - كشف سر ظاهرة البرق المقلوب الغامض الغريبة

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 13:53 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

بوابات فلل خارجية بتصاميم مميزة وعصرية
العرب اليوم - بوابات فلل خارجية بتصاميم مميزة وعصرية

GMT 04:58 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

"تسلا" تضيف تصاميم داخلية جديدة إلى سيارتها من نموذج "إس بليد"
العرب اليوم - "تسلا" تضيف تصاميم داخلية جديدة إلى سيارتها من نموذج "إس بليد"

GMT 09:50 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

الطريقة الصحيحة لإطالة عمر شاشات الهواتف
العرب اليوم - الطريقة الصحيحة لإطالة عمر شاشات الهواتف

GMT 16:24 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

تسريبات تكشف تصميم تابلت سامسونج "Galaxy Tab A 8.4"
العرب اليوم - تسريبات تكشف تصميم تابلت سامسونج "Galaxy Tab A 8.4"

GMT 11:54 2019 الأربعاء ,27 شباط / فبراير

"اليانسون" ممنوع مع "حبوب منع الحمل" وأدوية الحساسية
العرب اليوم - "اليانسون" ممنوع مع "حبوب منع الحمل" وأدوية الحساسية

GMT 14:01 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

معين شريف يتصالح مع مدير أعماله في سهرة الميلاد
العرب اليوم - معين شريف يتصالح مع مدير أعماله في سهرة الميلاد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab