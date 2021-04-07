مصر تسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 43 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 206510 حالةً من ضمنهم 157006 حالة تم شفاؤها، و 12253 حالة وفاة.