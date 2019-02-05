ارتفاع نسب 6 أنواع من السرطان لدى الشباب بسبب السمنة

حذر باحثون من زيادة حادة في معدل الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة بين الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”.

وفي دراسة شاملة تغطي ثلثي سكان الولايات المتحدة ، وجد الباحثون أن ستة أنواع من السرطانات التي تعتبر السمنة عامل خطر معروف لها أصبحت أكثر انتشاراً بين عامي 1995 و 2015 للنساء والرجال دون سن الخمسين، وكلما كانت الفئة العمرية أصغر سناً، زادت سرعة انتشار هذه السرطانات ، حسبما أفاد الباحثون في مجلة The Lancet الطبية.

وخلال الفترة التي تم فحصها، ازداد معدل الإصابة بسرطان البنكرياس ، على سبيل المثال ، بحوالي 1% سنوياً للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 49 عامًا، وبين 30 إلى 34 عامًا ، كان متوسط الزيادة السنوية أكثر من ضعفي هذا المعدل، وبين 25 إلى 29 سنة ، قفز المعدل بنسبة 4.4 في المائة سنوياً.

وكان الارتفاع السنوي أعلى بشكل مماثل بين الشباب من 25 إلى 29 عاماً لأربع سرطانات أخرى مرتبطة بالبدانة: الكلى (6.23٪) ، المرارة (3.71٪) ، الرحم (3.35٪) ، و القولون (2.41%).

وقال المؤلف المشارك فى الدراسة "أحمدين جمال" من جمعية السرطان الأمريكية في الولايات المتحدة: "إن اكتشافاتنا تكشف عن تغيير حديث يمكن أن يكون بمثابة تحذير من زيادة عبء الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة على الشباب، والتى من أبرز أسبابها الوجبات السريعة".