فوائد البندورة لتوازن مستوى السكر في الدم داخل جسم الأنسان

البندورة أو الطماطم نستخدمها كل يوم في إعداد الطعام ولكن لا نعرف فوائدها وبما تتميز وهذا ما توضحه السطور التالية:-

1- تقوي العظام حيث تحتوي على فيتامين K والكالسيوم، كما أن مادة الليكوبين تعمل على تحسين كتلة العظام وتحمي من تآكلها وبالتالي فهي تقي الأنسان من هشاشة العظام.

2- احتوائها على مادة اللكوبين يمكنها من محاربة عدة أنواع من مرض السرطان كسرطان القولون والمستقيم والمعدة والبروستاتا والمبيض، كما أن فيتامين (أ) و (ج) اللذان يعتبرا مضادان للاكسدة يقوما بمهاجمة الشقائق الحرة الموجودة بالجسم والتي تتسبب في تدمير الخلايا وحدوث السرطان.

3- تساعد الطماطم على توازن مستوى السكر بالدم حيث أن الطماطم تعتبر مصدر رائع للكروميوم والذي يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم.

4- نظرا لاحتواء الطماطم على فيتامين (أ) فهو يعمل بشكل ممتاز على تحسين الرؤية وتقوية النظر وتقي من الكثير من أمراض العين.

5- تعمل على تقوية الشعر وزيادة لمعانة وتحسين مظهره وهناك العديد من الوصفات التجميلية الطبيعية التي يدخل في مكوناتها الطماطم تجعل الشعر يبدوا في غاية الجمال ، كما إن تناول كوب من عصير الطماطم بصفة يومية مفيد جدا لجمال شعرك.

6- أثبتت الدراسات أن نسبة تكون حصوات الكلى وحصوات المرارة في الأشخاص الذين يتناولون الطماطم بدون بذورها أقل بكثير من الأشخاص الذين لا يتناولون الطماطم.

7- لها خصائص مضادة للالتهابات مما يجعلها عامل مساعد في علاج الآلام المزمنة مثل التهاب المفاصل.

8- تجعل الجلد ناعما وصحيا وتحميه من أشعة الشمس الضارة، كما أن مادة الليكوبين تجعل الجلد أقل تأثرا بأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والتي تعتبر أحد أسباب التجاعيد والخطوط بالجلد وبالتالي تخفي الطماطم علامات تقدم العمر أو الشيخوخة.

9- تحتوي ثمرة الطماطم على معدن الحديد فاذا كنت تعاني من فقر الدم اشرب عصير الطماطم او تناولها حتى لا تصاب بالأنيميا.

10- تعمل الطماطم كمطهر للأمعاء والبطن كما أنه يزيل عسر وصعوبة هضم الطعام والإخراج وهي لا تسبب الإسهال بل فقط تسهل حركة الأمعاء وتجعلها تعمل بصورة طبيعية.

11- يساعد حساء الطماطم على تخفيف آلام المصابين بالحمى ومفيدة كثيرا عند إرتفاع درجات الحرارة.

12- عصير الطماطم يساهم في خفض النشاط في الصفائح الدموية لدى مرضى السكري، مما يساعد في حمايتهم من الإصابة بالجلطات القاتلة لذا فتعتبر الطماطم صديق لمريض السكر.