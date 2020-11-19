أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن قلقه من الارتفاع المتزايد لمعدل الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا، لكنه قال إن الوباء تحت السيطرة.وسجلت روسيا مؤخرا ارتفاعا حادا في الإصابات الجديدة لكنها لم تصل الى حد فرض إجراءات صارمة مثل بعض الدول الأوروبية.وأعلن مسؤولو الصحة في روسيا الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,99 مليون الأربعاء، ما يضع روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.وقال بوتن في اجتماع حكومي أذاعه التلفزيون الرسمي "عدد الإصابات الجديدة يرتفع (...) والأكثر إثارة للقلق أن معدل الوفيات آخذ في الازدياد".وسجلت السلطات الصحية الأربعاء رقما قياسيا جديدا بلغ 456 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

وتعد حصيلة الوفيات في روسيا البالغة 34,387 أقل بكثير من البلدان الأخرى الأكثر تضررا، ما يثير مخاوف من أن السلطات تقلل من خطورة الأزمة.وأظهرت بيانات نشرتها خدمة الإحصاء الفدرالية الروسية هذا الشهر الى زيادة الوفيات بأكثر من 117 ألفا بين مارس وسبتمبر مقارنة بالسنة الماضية، ما يشير الى أن وفيات الفيروس قد تكون أعلى من ذلك بكثير.وموسكو بؤرة تفشي المرض في روسيا مجهزة بشكل أفضل لتلقي الموجة الثانية من بقية المناطق ذات التمويل الضعيف.وأقر بوتن بأن عدة مناطق تعاني من نقص في الأدوية وأوقات انتظار طويلة لسيارات الإسعاف، لكنه أكد أن السلطات تسيطر على الوضع.

وقال إنه لا ينبغي لقادة المناطق أن يجمّلوا الوضع، مشيرا الى أنه "من غير المقبول بتاتا التظاهر بأن كل شيء على ما يرام".وأضاف "لقد مررنا بهذا الوضع في الربيع. نعرف ما الذي يجب القيام به وكيف"، مضيفا أن اللقاحات آتية.وسجلت روسيا في أغسطس أول لقاح لفيروس كورونا في العالم حمل اسم "سبوتنيك"، على اسم قمر صناعي من الحقبة السوفيتية، ولكن قبل القيام بتجارب سريرية واسعة النطاق.وأبلغ مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن نتائج الاختبار المؤقتة أظهرت أنه فعال بنسبة 92 بالمئة، أي أقل بقليل من منافسيه الدوليين والشهر الماضي أعلن بوتن تسجيل روسيا لقاحا ثانيا لفيروس كورونا باسم "ابيفاك كورونا".