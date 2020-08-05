دراسة تكشف أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يؤدي إلى الإصابة بـسرطان الأمعاء
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دراسة تكشف أن الإفراط في تناول "الشوكولاتة" يؤدي إلى الإصابة بـ"سرطان الأمعاء"

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العرب اليوم - دراسة تكشف أن الإفراط في تناول "الشوكولاتة" يؤدي إلى الإصابة بـ"سرطان الأمعاء"

تناول الشوكولاتة
لندن - العرب اليوم

كشفت دراسة حديثة أن تناول الكثير من الشوكولاتة، يمكنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تتفاعل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الشوكولاتة مع بكتيريا الأمعاء.وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ، حيث قال فريق البحث من الجامعة العبرية في القدس، إن ذلك الاكتشاف يفسر سبب بدء معظم سرطانات الجهاز الهضمي في القولون.

وأوضح الباحثون أن هؤلاء المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ينبغي عليهم فحص الأمعاء بشكل أكثر تكرارا، والتفكير في الأطعمة التي يتناولونها، حيث يُذكر أنه عادة ما تكون مضادات الأكسدة جيدة للصحة وتحمي الخلايا من مسببات أمراض القلب والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى.

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دراسة تكشف أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يؤدي إلى الإصابة بـسرطان الأمعاء دراسة تكشف أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يؤدي إلى الإصابة بـسرطان الأمعاء



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