مصر تسجل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 55 حالة وفاة , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 149792 إصابة . وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 118900 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 8197 حالة وفاة.