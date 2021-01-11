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مصر تسجل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - مصر تسجل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
القاهرة ـ العرب اليوم

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 55 حالة وفاة , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 149792 إصابة . وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 118900 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 8197 حالة وفاة.

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مصر تسجل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصر تسجل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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