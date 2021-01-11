أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد أن البرازيل ستشرع الأسبوع القادم في تصنيعه.وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي على موقع "تويتر" فجر اليوم الاثنين أن البرازيل ستبدأ بإنتاج اللقاح اعتبارا من 15 يناير الجاري. وكانت شركة Uniao Quimica البرازيلية للأدوية قد أكدت في السادس من يناير تسلمها المواد الخلوية المطلوبة لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" داخل البلاد.وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن بدء إنتاج "سبوتنيك V" في الهند والصين وكوريا الجنوبية. وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.