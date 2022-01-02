حثّت الكويت، الأحد، مواطنيها على مغادرة فرنسا وألمانيا بسبب الارتفاع "الكبير وغير المسبوق" في أعداد الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" والذي قد يؤدي لفرض الإغلاق وحظر الطيران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية على تويتر. وطالبت الخارجية الكويتية، مواطنيها بتأجيل سفرهم إلى ألمانيا وفرنسا "في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة"، حفاظاً على سلامتهم.