بريطانيا تجري فحص كوفيد-19 مرتين على جميع المسافرين القادمين إليها

ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، الجمعة، إن بريطانيا ستجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا مرتين على جميع المسافرين الذين يصلون إليها، في محاولة للسيطرة على انتشار أنواع جديدة من الفيروس.وقالت الصحيفة إن الاختبارات ستشمل الآن الوافدين من جميع البلدان بالإضافة إلى القادمين من النقاط الساخنة بإصابات كورونا، مضيفة أن وزير الصحة مات هانكوك سيعلن عن الخطط الأسبوع المقبل.

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، عن إجراءات للحجر الصحي ابتداء من 15 فبراير/شباط الجاري للأشخاص الذين يدخلون البلاد من المناطق الموبوءة بإصابات كورونا.وقالت وزارة الصحة في لندن في بيان في وقت مبكر من الجمعة إن الإجراء يهدف إلى منع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا المستجد. وسيؤثر القرار على البرتغال وجميع دول أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.ويستهدف الإجراء الجديد في المقام الأول المسافرين البريطانيين العائدين إلى البلاد، حيث ان الدخول من هذه الدول محظور بالفعل على الأشخاص غير المقيمين في بريطانيا.