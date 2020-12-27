تونس تسجل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 41 حالة وفاة. وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 130,230 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4,426 وفاة.