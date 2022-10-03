أطفال دونباس سيخضعون لإعادة التأهيل في بيلاروس

صرح سكرتير دولة الاتحاد الروسي والبيلاروسي دميتري ميزنتسيف بأن أكثر من ألف طفل من دونباس سيخضعون لإعادة التأهيل في الأراضي البيلاروسية. وأكد أن الاتحاد سيواصل مساعدة أطفال دونباس، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ القرار الذي يحدد المساعدة والدعم لهؤلاء الأطفال كمشروع دائم للاتحاد، حيث تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وأفاد ميزنتسيف خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة " أو أن تي" البيلاروسية إنه تم تأهيل 350 طفلا بالفعل، ويتواجد حاليا 350 طفلا آخر في المراكز أضاف أنه سيتم إرسال دفعة ثالثة مكونة من 350 طفلا آخر إلى مراكز التأهيل قرب العاصمة مينسك قريبا، موضحا أن لجنة الاتحاد تتكفل بجميع تكاليف هؤلاء الأطفال من ميزانية الاتحاد. وأشار إلى أن دولتي الاتحاد تنويان إرسال مجموعة من الحافلات للمؤسسات التعليمية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات التعلم التفاعلية.