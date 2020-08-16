تعرف علي سبب الانخفاض القياسي في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر
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تعرف علي سبب الانخفاض القياسي في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر

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العرب اليوم - تعرف علي سبب الانخفاض القياسي في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر

فيروس كورونا المستجد
القاهره_العرب اليوم

فيما يؤكد قرب انتهاء الموجة الأولى أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و 5124 حالة وفاة.

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تعرف علي سبب الانخفاض القياسي في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر تعرف علي سبب الانخفاض القياسي في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر



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