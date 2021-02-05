وفيات كورونا فوق 1200 في البرازيل لليوم الثالث على التوالي

سجلت وزارة الصحة البرازيلية أكثر من 1200 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد لليوم الثالث على التوالي.وقالت الوزارة يوم الخميس، إنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1232 حالة وفاة و56873 إصابة جديدة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل 228 ألفا و795 حالة، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.كما سجلت البرازيل ما مجموعه 9 ملايين و396 ألفا و293 إصابة بفيروس كورونا، وهي ثالث أكبر حصيلة للإصابات عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.