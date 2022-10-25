مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود حالات كوليرا في مصر بعد انتشارها في دول مجاورة
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مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود حالات كوليرا في مصر بعد انتشارها في دول مجاورة

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العرب اليوم - مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود حالات كوليرا في مصر بعد انتشارها في دول مجاورة

القاهرة _ العرب اليوم

 أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن مصر آمنة من الكوليرا. وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه "منذ أول لحظة علمت السلطات برصد حالات لإصابات كوليرا في دول قريبة، اتخذت الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة في المنافذ والموانئ والمطارات، فضلا عن استمرار المراقبة والإجراءات الوقائية".

وأوضح تاج الدين أن "الكوليرا من الأمراض الخطيرة، وتؤدي إلى إسهال شديد، وفقدان كمية كبيرة من السوائل"، مشيرا إلى أن "هذا المرض خطير ويظهر بسبب تلوث المياه أو الأكل". وأضاف: "بعض الدول التي ينتشر بها هذا المرض سببه أن عددا كبيرا من الناس يعيشون في مخيمات بدون صرف صحي جيد ولا مياه نظيفة، وهذا يؤدي لحدوث هذه الأوبئة، كما أنه كل ما زاد عدد الدول اللي فيها صراعات وحروب وعزل للناس في مناطق لا تتوفر فيها الوسائل الأساسية، تنتشر الكوليرا بسرعة كبيرة". وحذر من أن "عدم سرعة التعامل مع إصابات الكوليرا قد تؤدي إلى الوفاة". وأكمل: "الكوليرا تؤدي لخلل في الجهاز الهضمي، والمريض اللي مش بيتحلق بسرعة ممكن تؤدي للوفاة".

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مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود حالات كوليرا في مصر بعد انتشارها في دول مجاورة مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود حالات كوليرا في مصر بعد انتشارها في دول مجاورة



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