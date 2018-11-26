فوائد الكوسا في الوقاية من الالتهابات وتقوية مناعة الجسم

يعتبر الكوسا من أنواع الخضار الخفيفة على المعدة والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات. تعرفي في ما يلي على القيمة الغذائية التي يحتويها:

سواء تمَّ تقديمه على شكل طبق يخنة مع الخضار الأخرى، أو جراتان (طبق الكوسا مع الجبن في الفرن)، أو محشواً أو كطبق أولي، يبقى الكوسا نجم الخضروات في فصل الصيف وحاضراً على المائدة خصوصاً للأشخاص الذين يحرصون على مراقبة أوزانهم. وهو بالإضافة إلى مذاقه الحلو والطازج، فإنه كذلك منخفض جداً بالسعرات الحرارية، ومناسب للتنحيف.

محتويات الكوسا الغذائية

كل 100 غرام من الكوسا تحتوي على 16.5 سعرة حرارية

1.2 غرام بروتينات

0.3 غرام دهون

1.8 غرام مواد كربوهيدراتية

1.1 غرام ألياف

فوائد الكوسا الصحية

- وزن الريشة: حيث أنه يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط، فإنَّ الكوسا يعتبر ملك الخفة شرط ألا يكون مقلياً بالزيت، و يمكن أكله نيئاً مع السلطة أو مطهواً على البخار أو مشوياً.

- مدر للبول: بسبب محتواه من الألياف وفيتامين "سي" C والبوتاسيوم يعدّ من الخضار الرائعة التي تحارب ظاهرة احتباس الماء.

- مضادّ للأكسدة: كل 100 غرام من الكوسا النيئة تزود الجسم بحوالي 22 في المائة من حصته اليومية من فيتامين "سي" C والمقويات ومضادات الالتهاب.

- مصدر للعناصر المعدنية: يحتوي الكوسا على كميات جيدة من الفوسفور لصحة العظام، والنحاس لتصنيع الهيموغلوبين والكولاجين، والمغنيسيوم لزيادة مناعة الجسم والتوازن العصبي.

- سهل الهضم للغاية: ولهذا السبب هو من أول الخضروات التي يتناولها الأطفال عندما يصلون إلى السن التي يبدأ فيها التنويع في وجباتهم الغذائية.