بايدن يؤكد طلبت من فاوتشي أن يكون مستشارا رئاسيا لمكافحة كورونا
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بايدن يؤكد طلبت من فاوتشي أن يكون مستشارا رئاسيا لمكافحة كورونا

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العرب اليوم - بايدن يؤكد طلبت من فاوتشي أن يكون مستشارا رئاسيا لمكافحة كورونا

المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

طلب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، من كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الاستمرار في وظيفته والعمل مستشارا رئيسيا لفريق مكافحة كورونا بعد تولي بايدن منصبه في 20 يناير.وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN الأميركية،: "طلبت منه أن يظل في نفس الدور الذي لعبه مع الرؤساء السابقين، وطلبت منه أن يكون مستشارا طبيا رئيسيا لي أيضا، وأن يكون جزءًا من فريق مكافحة كورونا".

وأشار بادين إلى أنه سيحصل على لقاح كوفيد 19 عندما يقول فاوتشي إنه آمن وسيتناوله علنا، مضيفا أنه سيطلب من الأميركيين ارتداء كمامة في أول 100 يوم له بعد توليه منصبه: "فقط 100 يوم بكمامة، وليس إلى الأبد. 100 يوم. وأعتقد أننا سنشهد انخفاضًا كبيرًا في الإصابات".وكان لدى فاوتشي علاقة معقدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أن بدأ في تقديم المشورة له بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، وغالبًا ما كان الرئيس يستهزئ بتوصيات فاوتشي وغيره من قادة الصحة.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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بايدن يؤكد طلبت من فاوتشي أن يكون مستشارا رئاسيا لمكافحة كورونا بايدن يؤكد طلبت من فاوتشي أن يكون مستشارا رئاسيا لمكافحة كورونا



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