دعت السلطات الصحية في دولة جنوب إفريقيا، علماء من دول مجموعة بريكس، وذلك لدراسة المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد أوميكرون، وفقًا لفضائية العربية. وفي السياق ذاته، كشف مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا ارتفاع في معدل الوفيات بعد ظهور متحور أوميكرون.