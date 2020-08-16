أدوية مصرية مدمرة لكورونا فاعليتها 95% بـ 20 جنيها

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي المصرية، أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالي تدميره.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و "ON"، أن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا بحسب اليوم السابع.

وأوضح أن هناك منتجا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا.