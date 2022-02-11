الصحة العالمية تعلن كورونا أكثر من مجرد جائحة إنها أزمة عالمية تمس كل مجالات الحياة

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال اجتماعه مع الاتحاد الأوروبى لوزراء الصحة والخارجية مساء أمس الأربعاء: "أهنئ فرنسا على رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبى، ونتطلع إلى العمل معكم فى العام المقبل فى هذا الوقت الحرج لأوروبا والعالم"، مضيفا أن كورونا هو أكثر بكثير من مجرد جائحة، إنها أزمة عالمية تمس كل مجالات الحياة.