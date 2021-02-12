بايدن يؤكد أن كل الأميركيين سيحصلون على اللقاح قبل نيسان المقبل

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ حكومته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لكوفيد-19 لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق التي أطلقتها.وقال بايدن خلال زيارة إلى معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن "عصر اليوم وقّعنا عقوداً نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر".وأضاف الرئيس الأميركي:"لن نحل كل الأمور لفترة من الوقت، لكننا سنحلها في نهاية المطاف".

وقال بايدن: "لقد اشترينا الآن لقاحًا كافيًا لتطعيم جميع الأميركيين". وقال إن الولايات المتحدة ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة ، في طريقها للحصول على 300 مليون جرعة بنهاية يوليو.مع الطلب على اللقاح الذي يفوق العرض بكثير، يكافح الأميركيون للحصول على مواعيد لتلقيحهم، مما يترك بايدن مع مشكلة حادة بعد أقل من شهر من توليه الرئاسة.وقال بايدن إن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أمضى آخر شهرين له في منصبه في محاولة غير مجدية لإلغاء نتائج انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية التي خسرها، لم يطلب لقاحًا كافيًا ولم يفعل ما يكفي لجعل الناس يصطفون للحصول على اللقاح.

وقال إن برنامج اللقاح الذي ورثه كان في "حالة أسوأ بكثير" مما كان يتوقعه وأن فريقه قد تعرض للتضليل بشأن إمدادات اللقاح.وأضاف: "بينما قام العلماء بعملهم في اكتشاف اللقاحات في وقت قياسي، فإن سلفي - سأكون صريحًا للغاية بشأن ذلك - لم يقم بعمله في الاستعداد للتحدي الهائل المتمثل في تلقيح مئات الملايين".وكان ترامب قد أعرب عن فخره بسرعة تطوير اللقاح في عهده.وقال ستيفان بانسل ، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، في بيان صحفي: "نحن نقدر الثقة التي أبدتها الحكومة الأمريكية في لقاح COVID-19 الخاص بنا".وأشار بايدن إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة من المرجح أن تصل إلى 500 ألف الشهر المقبل. وحث الأميركيين على ارتداء أقنعة لمنع انتشار المرض.