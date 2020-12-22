البرازيل تسجل 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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البرازيل تسجل 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - البرازيل تسجل 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
برازيليا ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا و527 وفاة. وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و263 ألفا و619 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 187 ألفا و291. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة بعد الولايات المتحدة والهند.

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البرازيل تسجل 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا البرازيل تسجل 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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