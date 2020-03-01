ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا لـ900 حالة
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا لـ900 حالة

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العرب اليوم - ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا لـ900 حالة

فيروس كورونا
روما - العرب اليوم

 أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 900 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، ترحيل مواطن إيطالى إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله الجزائر، وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان اليوم - أن عملية الترحيل تمت من مطار حاسى مسعود جنوبى الجزائر عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.
 
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل سوى حالة إصابة واحدة، وهى للمواطن الإيطالى الذى تم ترحيله، مشيرة إلى أنه يجرى تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التى تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدى لتطور الوضع.
 
وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى، قد أكد أمس، أنه لا وجود لأعراض تدفع على القلق لدى أى شخص ممن كان لهم احتكاك بالمواطن الإيطالى المصاب بفيروس كورونا بالجزائر.
 
وقال وزير الصحة، فى تصريح، "لا يوجد أى أعراض تدفع على القلق لدى أى شخص من قاعدة الحياة (جنوب البلاد) ممن كان لهم احتكاك بالرعية الإيطالى المصاب، مبينا أن جميع الأشخاص الذى كان لهم اتصال مباشر به قد تم تحديد هويتهم وأخضعوا للحجر الصحى والتحاليل بالنسبة لمن لديه أعراض مرضية".
 
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد أعلنت أول أمس الخميس، عن الغاء رحلاتها نحو المملكة العربية السعودية بسبب وباء فيروس كورونا.

 

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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا لـ900 حالة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا لـ900 حالة



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