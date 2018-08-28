الاعتناء بالأحفاد يساعد كبار السن على التمتع بصحة أفضل

أشارت دراسة ألمانية أجراها باحثون من معهد الدراسات الألمانية بقيادة الباحث آجنج ستادى إلى أن رعاية كبار السن لأحفادهم والاهتمام بأمورهم تساعدهم على الاحتفاظ بصحة جيدة.
وأوضحت الدراسة أن الإهتمام بالأحفاد ورعايتهم يعزز كفاءة القدرات الإدراكية والمعرفية لدى الأجداد إلى جانب تمتعهم بفضيلة الصبر وتحمل المسؤولة، خاصة عند اصطحابهم في نزهة بالحديقة وممارسة الألعاب الإجتماعية.
ووجدت الدراسة أن رعاية الأجداد لأحفادهم تعمل على تقوية وظائف القلب مع التقدم في العمر وهو ما يساعدهم في الاحتفاظ بصحة جيدة بدلا من الانعزال عن الآخرين.
GMT 01:11 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطستطوير اختبار للمخاط يساعد الأطباء على علاج إلتهاب الجيوب الأنفية
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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