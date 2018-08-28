تلوث الهواء يتسبب في وفاة 7 ملايين شخص حول العالم سنويا

كشف معهد الآثار الصحية الأمريكى - مؤسسة مستقلة غير ربحية متخصصة في البحث عن الأضرار الصحية لتلوث الهواء - النقاب عن تسبب تلوث الهواء في وفاة 7 ملايين شخص حول العالم سنويا، ليحتل بذلك المركز السادس كأكثر الأسباب المساهمة في الوفيات، قبل تعاطى الكحوليات وسوء التغذية وتدني النشاط البدني.
ووفقا للتقرير الصادر عن المعهد، تسبب التلوث في وفاة مايقرب من 4.3 مليون شخص حول العالم في عام 2016 ، ويرجع ذلك إلى الجسيمات الرفيعة السامة العالقة في الجو التي يصل قطرها 2.5 ميكرومتر.
وأكد التقرير أن 60% من شعوب العالم بها مناطق تتعدى فيها مستويات الجسيمات السامة 35 ميكروجرام في كل متر مكعب من الهواء، وتعد قارات إفريقيا، وآسيا أكثر القارات تهديدا بارتفاع مستوى تركيز الجسيمات الرفيعة السامة العالقة في الهواء، والتى يتخطى تركيزها 240 ميكروجرام في كل متر مكعب من الهواء، وعلى النقيض، أوضح التقرير أن كلا من أستراليا، وكندا، وفنلندا، وإستوانيا، وأيسلندا ، والسويد، ونيوزيلاندا لا يتخطى فيها تركيز الجسيمات الرفيعة عن 1 ميكروجرام في المتر المكعب من الهواء.
جدير بالذكر، أنه منذ 2010 ، شهدت تركيزات الجسيمات الرفعية السامة العالقة فى الهواء ارتفاعا بنسبة 10% ، مما أثر سلبا على صحة الكثيرين لترتفع معدل الإصابة بأمراض القلب، والذبحة الصدرية، وسرطان الرئة، ومشاكل التنفس.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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