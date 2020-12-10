كمامات من قشور الحمضيات في غزة للتشجيع على ارتدائها وتناول الفيتامينات

في خطوة للتشجيع على تناول الحمضيات الغنية بالفيتامينات بادر الفنانان التشكيليان سماح سعد وضرغام قريقع من قطاع غزة بصنع كمامات من قشور الحمضيات، خاصة فاكهة ( البوملي الموسمية ) والتي يشتهر بها قطاع غزة وتتوفر بشكل كبير .الفكرة جاءت لأهمية الفيتامينات في رفع مناعة الجسم وكذلك ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.ويهدف الفنانان إلى توعية المواطنين بأهمية هذا الأمر خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات في القطاع، وأصبح من الضروري زيادة إجراءات السلامة ضد الفيروس.الفكرة لاقت استحسان الناس ولفتت انتباههم إلى أهمية الحمضيات للجسم وأهمية ارتداء الكمامة، وقد نجح الفنانان بإيصال فكرتهم للكبار والصغار بطريقتهم المبتكرة.رسالة الفنانان التشكيليان سماح سعد وضرغام قريقع من خلال مبادرتهم هي الوقاية من الفيروس بالوسائل المتاحة وتقوية جهاز المناعة وارتداء الكمامة ليكون للفن دور في التوعية لمواجهة الجائحة.