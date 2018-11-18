أستطاعت دراسة التوصل لسبب نصح الرسول لأصحابه بضرورة أكل الثوم و البصل دائما، و كانت المفاجأة أن أكل الثوم أو البصل في الصباح يقي الإنسان من 32 مرض مثل :الصداع النصفى.ضغط الدم.الكوليسترول.قمل الشعر.ترهل الثدين.الم المعدة.الروماتيزم.العظام.الديدان المعوية.البلغم.القلق و التوتر.الاسنان.الحكة.امراض الهضم.الكوليرا.الشلل.الكحة.لدغات الحشرات المفترسة.التهاب الحلق.هستيريا.صرع.السعال.توقف البول.الصم.الاكزيما.التهابات الأذن.الصمم.الربو.السل.الاستسقاء.سرطان المعدة.الصحة الجنسية.

و تختلف طرق العلاج فى مثلا بالنسبة للصحة الجنسية و أمراض المعدة تأخذ فص أو فصين ثوم في الصباح على الريق، أما بالنسبة لأمراض الأذن مثلا نقوم بطحن الثوم و وضعة فى الأذن، و هو أيضا مطهر جيد أما بالنسبة إلى لدغة الحشرات السامة، فهو يوضع كخليط على المنطقة المصابة، و سوف نشرح فى وقت لاحق كيفية علاج كل مرض على حده.