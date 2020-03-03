الصين تكشف عن 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
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الصين تكشف عن 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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العرب اليوم - الصين تكشف عن 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تفشي فيروس "كورونا"
بكين ـ العرب اليوم

الصين تكشف عن 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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الصين تكشف عن 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة الصين تكشف عن 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة



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لفتا الشقيقتان الأنظار بإطلالة غريبة ومثيرة للسخرية

جيجي وبيلا حديد يرتديان بدلة رجالية مضحكة

باريس - العرب اليوم

من الجريئة إلى البسيطة، تلفت جيجي وبيلا حديد الأنظار دائما بإطلالاتهما، كما كثيرا ما تلفتان الأنظار بأسلوبهما الغريب.وفي أحدث ظهور لهما في عاصمة الموضة باريس، لفتت الشقيقتان حديد الأنظار بإطلالة غريبة ومثيرة للسخرية أيضا بالبدلة الرجالية. فقد شوهدت كل من جيجي وبيلا برفقة والدتهما مساء الجمعة في باريس أثناء مغادرة الفندق لتناول العشاء في مطعم قريب، ولفتت الشقيقتان الأنظار بإطلالة غريبة؛ إذ ظهرتا ببدلة رجالية فضفاضة للغاية جعلت مظهرهما مضحكا بعض الشيء وكأنهما ارتدتا ملابس والدهما.ففي الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية بيلا ببدلة كلاسيكية فضفاضة للغاية؛ إذ جاء البليزر طويلا حتى الركبة وواسعا جدا، والأمر ذاته بالنسبة للأكمام والتي بدت متهدلة أيضا، وذلك فضلا عن البنطلون. ونسقت بيلا البدلة مع توب...المزيد

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