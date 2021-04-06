مصر تسجل 47 وفاة و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 47 وفاة و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12210، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 205732.وقد أعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 40 وفاة و709 إصابات بالفيروس.وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين أعلن أن بلاده تشهد اشتدادا للموجة الثالثة لفيروس كورونا بزيادة عدد الإصابات.