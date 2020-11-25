محمد بن سلمان وجونسون يبحثان إتاحة لقاحات كورونا للعالم

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن رئيس الوزراء البريطاني قدم خلال الاتصال التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام.كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.وكشف بيان لمكتب رئاسة الوزراء البريطاني أن الطرفين ناقشا التقدم الإيجابي الأخير الذي حققه لقاح جامعة أكسفورد والذي يطلق عليه اسم أسترازينيكا وأهمية ضمان وصول لقاح فيروس كورونا إلى العالم.وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي للسعودية في إطار استراتيجية رؤية 2030.