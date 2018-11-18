توصل فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن "أوميجا- 3" الموجودة في الأسماك وعين الجمل وزيت الكتان، لها فوائد عديدة على القلب والنظر والمخ، كما أن الأحماض الدهنية تخفض من العدوانية تجاه الآخرين.

وأشارت الدراسة العلمية إلى أن الأشخاص الذين تناولوا "أوميجا- 3" لعدة أسابيع متتالية، وشاركوا في الدراسة أعلنوا أنهم أصبحوا أقل عدوانية في تعاملاتهم مع الآخرين بل ويتقبلون الانتقادات بصدر رحب.