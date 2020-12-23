البرازيل تسجل 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيرس كورونا وأكثر من 900 وفاة. وبحسب الوزارة، تم تسجيل 55202 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و318 ألفا و821 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 188 ألفا.

