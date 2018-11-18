طريقة استخدام زيت الخروع لتطهير القولون والعمل كملين

زيت الخروع هو زيت مهدئ يستخدم لعلاج مجموعة من المشاكل، ويتم استخدمه عادة بمثابة بلسم للتخفيف مشاكل الجلد، ولكن يمكن أيضا أن يؤخذ على أنه مضاد للحساسية، وويعتبر أيضا ملين قوي، مما يجعله مفيد في استخدامه لتطهير القولون.

فائدة زيت الخروع في تطهير القولون وطريقة استخدامه

يستخرج زيت الخروع من الخروع، وهو علاج طبيعي قوي، وبعض الأطباء لا يوصي باستخدام زيت الخروع كملين، ولكن شعبيته أصبحت لا تصدق لتطهير القولون.

كيف تعمل الملينات :

هناك أنواع مختلفة من الملينات، بما في ذلك المسهلات (درجة عالية من البذور الليفية والحبوب يمكن أن تقع ضمن هذه الفئة)، والمسهلات الطبية تعمل عن طريق تنشيط عمل القولون، والملينات تعتبر زيوت تشحيم تساعد على تليين وتخفيف البراز مما يساعد على خروجه من القولون.

بعض الناس يجمعون بين التأثير الملين من تناول زيت الخروع مع استخدام موضعي لزيت الخروع على البطن لأنه يرفع درجات الحرارة ويريح القولون، مما يجعله مفيدة للإمساك المزمن ولكن إذا كان الإمساك لايعالج بالعديد من الطرق المستخدمه فمن الأفضل طلب المشورة الطبية المهنية.

طريقة عمل زيت الخروع كملين:

زيت الخروع لتطهير القولون يساعد على طرد أي براز متراكم، والتخلص من السموم التي يمكن أن تتراكم في القولون، وفي حين أنه ملين قوي علاج خفيف بما يكفي لعدم احداث الكثير من الضرر لأمعائك، ووذا يعني أنه يطهر القولون دون احداث الكثير من الآثار الجانبية، ولا يؤثر على البكتيريا المفيدة في الأمعاء لديك.

مخاطر الاستخدام المتكرر للمسهلات:

مع ذلك الاستخدام المتكرر من المسهلات يمكن أن يكون له تأثيرات أخرى، حيث ان هناك بعض المواد الغذائية التي لا يستطيع الجسم تخزينها، والتي يتم امتصاصها عبر الأمعاء، وإذا كنت تستخدم الملينات كثيرا فإن جسمك قد لا يكون قادرا على امتصاص ما يكفي من المواد الغذائية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية.

نقص بعض المواد الغذائية يمكن أن يظهر من خلال زيادة التعرض لنزلات البرد والانفلونزا، وفقدان الشعر، وجفاف الجلد، أو شيء أكثر خطورة بكثير من هذه الاعراض.

تطهير القولون يمكن من خلاله بدء فقدان الوزن، ولكن فقدان الوزن سيكون فقدان كميات من المياه والنفايات التي تراكمت في الجسم، بدلا من فقدان الدهون، ومن المهم أن تفهم هذا لأن هذا سوف يساعدك على تجنب خيبة الأمل عندما تلاحظ بطئ في فقدان الوزن بعد التطهير، ومن المهم تنظيم نظامك الغذائي إذا كانت تريد فقدان الوزن بعد التطهير وتجنب تناول الأطعمة التي تسبب الامساك وزيادة تناول الألياف والمياة والعصائر.

الاستخدام الصحيح لزيت الخروع :

من أجل الاستخدام الآمن والفعال لزيت الخروع كملين:

اتبع تعليمات الطبيب إذا كان قد وصفه لك كملين.

اتبع تعليمات الشركة المصنعة إذا كنت تريد علاج نفسك.

مع زيت الخروع يجب تناول ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب من السوائل يجب أن تؤخذ كل يوم، حيث ان هذا يساعد في جعل البراز أكثر ليونة.

للمرضى الذين يتناولون زيت الخروع يجب أن يتبعوا التعليمات التالية:

لا تحاول أن تأخذ زيت الخروع في شكله الخام، ولكن يجب أن يختلط مع أحد السوائل واتباع الإرشادات على المنتج.

للسماح المسهلات بأن تعمل بشكل صحيح، ومنع انسداد الأمعاء، فمن الضروري شرب الكثير من السوائل أثناء استخدامها، وينبغي أن تؤخذ كل جرعة في كوب كامل أو أكثر من الماء البارد أو عصير الفواكه، وهذا سوف يوفر ما يكفي من السوائل للملين ليعمل بشكل صحيح، وغالبا ما يوصى بكوب الثاني من الماء أو العصير مع كل جرعة للحصول على أفضل تأثير ولتجنب الآثار الجانبية.

عند أخذ المسهلات فإن النتائج غالبا ما تظهر بعد 12 ساعة، ومع ذلك فإن هذا قد لا يحدث لبعض الأفراد حتى بعد 2 أو 3 أيام.

للمرضى الذين يتناولون المسهلات التي تحتوي على الملينات :

يمكن أن تؤخذ الأشكال السائلة في الحليب أو عصير الفواكه لتحسين النكهة.

عند أخذ المنتج الذي يحتوي فقط على الملينات، فإن النتائج تحدث عادة بعد 1-2 يوم من الجرعة الأولى، ومع ذلك فإن هذا قد لا يحدث لبعض الأفراد حتى بعد 3-5 أيام.

للمرضى الذين يتناولون المسهلات التي تحتوي على الزيوت المعدنية:

لا ينبغي أن يؤخذ الزيت المعدني في غضون 2 ساعة من وجبات الطعام بسبب تداخل محتمل مع هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات.

يؤخذ الزيت المعدني عادة عند النوم (ولكن ليس أثناء الاستلقاء) لتوفير الراحة ولأنه يتطلب حوالي 6 إلى 8 ساعات للحصول على نتائج.

للمرضى الذين يتناولون المسهلات التي تحتوي على عنصر منبه:

عادة تؤخذ الملينات المنبهة على الريق لإعطاء تأثير سريع، حيث انه تبطء النتائج إذا أخذ مع الطعام.

غالبا ما تؤخذ العديد من الملينات المنبهة (ولكن ليس زيت الخروع) في وقت النوم للحصول على نتائج في صباح اليوم التالي (على الرغم من أن البعض قد يتطلب 24 ساعة أو أكثر).

لا يؤخذ عادة زيت الخروع في وقت متأخر من اليوم بسبب أن نتائجه تحدث في حدود 2 إلى 6 ساعات.

يمكن تحسين طعم زيت الخروع الذي يقشعر البدن عن طريق حفظه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم اضافة الجرعة إلى كوب كامل من عصير البرتقال البارد قبل أخذه، وأيضا تتوفر منتجات منكهة من زيت الخروع.