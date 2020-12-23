تونس تسجل 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 38 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 123323 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4237 حالة وفاة.