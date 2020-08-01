فاوتشي يكشف عدد المتطوعين في تجارب لقاح كورونا
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فاوتشي يكشف عدد المتطوعين في تجارب لقاح كورونا

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العرب اليوم - فاوتشي يكشف عدد المتطوعين في تجارب لقاح كورونا

فيروس كورونا المستجد
واشنطن - العرب اليوم

كشف الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أن 250 ألف شخص (ربع مليون) سجلوا أسماءهم في موقع إلكتروني تابع للمعاهد الوطنية للصحة للمشاركة في تجارب لقاح ضد كوفيد-19.وبدأت دراسة فعالية اللقاح هذا الأسبوع على 30 ألف شخص، بينما تعتزم الحكومة الأميركية القيام بمزيد من الدراسات على لقاحات أخرى شهريا حتى نهاية الخريف المقبل، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، الجمعة.

وتعد الدراسات محورية لتأسيس سلامة وفعالية اللقاحات. ولا يتم قبول كل من يتطوع للتجارب الإكلينيكية.ويدلي فاوتشي بشهادته أمام مجلس النواب الأميركي بشأن الاستجابة الاتحادية للجائحة، جنبا إلى جنب رئيس مراكز السيطرة على الأمراض ومنعها.وقال فاوتشي إنه مع ارتفاع الوفيات ودخول المستشفيات بمرض كوفيد-19 يتعين على الأميركيين الالتزام مرة أخرى بالقواعد الصحية الأساسية مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

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فاوتشي يكشف عدد المتطوعين في تجارب لقاح كورونا فاوتشي يكشف عدد المتطوعين في تجارب لقاح كورونا



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