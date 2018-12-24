فوائد القرنفل في علاج العديد من الامراض

خاصية القرنفول المطهرة تجعله مفيدا لعلاج بعض الحالات الفيروسية، ويستعمل في المناطق المدارية من اسيا لعلاج الملاريا و الكوليرا والسل.

- للقرنفل خصائص مضادة للتشنج ولهذا يستخدم لتفريج عسر الهضم والغازات وانتفاخ البطن والمغص ويخفف السعال، ويستخدم زيته موضعيا لعلاج تشنج العضلات.

- ينشط الجسم والذاكرة ويقوي الباه، وينبه عضلات الرحم ويقويها.

- يستخدم القرنفل لعلاج فطريات وتقرحات الجلد كما أنه يطرد الحشرات وخصوصا العث.

- يستخدم في الغرب كغسول للفم لتأثيره التخديري الموضعي ضد الم الاسنان.

- يعمل على احماء الرحم البارد عند النساء، ويقطع سلس البول ويخلص الكلى والمثانة من الالتهابات.

- يضاف القرنفل إلى الأطعمة والحلويات وبعض المشروبات، كما يستخدم في تحضير بعض المحاليل العطرية، ويدخل في صناعة معاجين الاسنان لرائحته الزكية وتأثيره المخدر.