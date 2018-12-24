فوائد القرنفل في علاج العديد من الامراض

القاهرة - العرب اليوم
خاصية القرنفول المطهرة تجعله مفيدا لعلاج بعض الحالات الفيروسية، ويستعمل في المناطق المدارية من اسيا لعلاج الملاريا و الكوليرا والسل.
- للقرنفل خصائص مضادة للتشنج ولهذا يستخدم لتفريج عسر الهضم والغازات وانتفاخ البطن والمغص ويخفف السعال، ويستخدم زيته موضعيا لعلاج تشنج العضلات.
- ينشط الجسم والذاكرة ويقوي الباه، وينبه عضلات الرحم ويقويها.
- يستخدم القرنفل لعلاج فطريات وتقرحات الجلد كما أنه يطرد الحشرات وخصوصا العث.
- يستخدم في الغرب كغسول للفم لتأثيره التخديري الموضعي ضد الم الاسنان.
- يعمل على احماء الرحم البارد عند النساء، ويقطع سلس البول ويخلص الكلى والمثانة من الالتهابات.
- يضاف القرنفل إلى الأطعمة والحلويات وبعض المشروبات، كما يستخدم في تحضير بعض المحاليل العطرية، ويدخل في صناعة معاجين الاسنان لرائحته الزكية وتأثيره المخدر.
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