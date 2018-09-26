تطوير لقاح لتثبيط حساسية الفول السوداني لدى الفئران

أثبتت التجارب الأولية التى أجريت على لقاح جديد فاعليته في وقف حساسية الفول السودانى لدى الفئران.
وأوضح الباحثون أن ثلاث جرعات شهرية من لقاح للأنف المطور حديثا يعمل على حماية الفئران من ردود الفعل التحسسية عند التعرض للفول السودانى، وفقا للأبحاث التى أجريت فى مركز "ماري. ه. فايسر" للحساسية الغذائية" بجامعة "ميتشيجان" الأمريكية.
ونشرت الدراسة – التى تم تمويلها من قبل أبحاث الحساسية الغذائية والتعليم #### (FARE)#### ، بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية – فى عدد أبريل من مجلة " علوم اللقاحات" .
وقضى الباحثون قرابة عقدين من الزمن في تطوير هذا اللقاح ، وقاموا مؤخرا بترجمة هذا العمل إلى تطوير لقاح لعلاج الحساسية الغذائية.
وفي الدراسة الجديدة ، تم تحصين الفئران ضد حساسية الفول السوداني وهو ما ساهم فى إعادة توجيه كيفية استجابة الخلايا المناعية لحساسية الفول السودانى .. ويعمل النهج الجديد على تنشيط نوع مختلف من الاستجابة المناعية التى تعمل على منع أعراض الحساسية .
وقالت الباحثة "جيسيكا أوكونيك"، الأستاذ فى "مركز أبحاث الحساسية الغذائية":" نحن نغير الطريقة التى تستجيب بها الخلايا المناعية عند التعرض لمسببات الحساسية ، وهو ما سيساعد فى توفير علاج محتمل للحساسية لدى الإنسان".. وأضافت :" من خلال إعادة توجيه الاستجابات المناعية ، لا يعمل لقاحنا على الحد من الاستجابة فحسب ، بل يمنع تنشيط الخلايا التى من شأنها أن تثير ردود فعل تحسسية ".
ولوحظ استجابة نماذج الفئران التى خضعت للدراسة لعلاجات حساسية الفول السودانى على نحو مماثل فى البشر المصابين بالحساسية ، مع أعراض شملت حكة فى الجلد ، وصعوبة فى التنفس .
وقيمت الدراسة الحماية من الحساسية بعد أسبوعين من إعطاء الجرعة النهائية من اللقاح.. وتعد النتائج المتوصل إليها خطوة أخرى نحو تجربة سريرية محتملة على الطريق لاختبار اللقاح على البشر .
GMT 00:30 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبر5أطعمة غذائية لها تأثير وقائي ضد الأمراض
GMT 00:29 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرتعّرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الفاصوليا البيضاء
GMT 00:23 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرتعّرف على دور الكرنب في محاربة سرطان الثدي
GMT 00:18 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرفوائد صحية مهمة تجعلك لا تتوقف عن تناول التفاح
GMT 02:57 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبردراسة تؤكد أن الأفيون على المدى البعيد قد يسبب الوفاة
ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
أرسل تعليقك